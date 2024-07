Ultime Notizie Roma del 29-07-2024 ore 15 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 luglio 2024)dailynews radiogiornale Buon lunedì 29 luglio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Israele sta bombardando il sud del Libano a riportarlo diverse fonti tra cui quelle libanesi il PDF non ha ancora commentato ad essere massicciamente colpirà sarebbero le città a meno di un chilometro dal confine rappresaglia a seguito del lancio di razzi sul campo da calcio nel golan degli esmola che due giorni fa ha ucciso 12 giovani l’organizzazione file Daniela aveva minacciato ulteriori attacchi qualora ci fosse stata un’escalation da parte di Tel Aviv ti chiamo con grande attenzione non soltanto i nostri 1200 militari che addestrano le forze armate libanesi ma anche i tuoi mila italiani siamo pronti a qualsiasi evenienza nel caso in cui ci auguriamo non accada la situazione dovesse peggiorare ci impegniamo a fare tutto ciò che serve per tutelare l’incolumità degli italiani che vivono in ...