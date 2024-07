Sono cresciuta a tortini di carote e ketchup fatti in casa Star alle Olimpiadi Céline Dion si racconta

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ledi Parigi 2024, inaugurate da un paio di giorni, hanno già una regina, e non è un’atleta. Parliamo dell’artista franco-canadeseche, nella cerimonia di apertura, sotto le luci della Tour Eiffel, ha incantato con l’opera L'Hymne à l'amour di Edith Piaf. Il video della sua esibizione è diventato virale in tutto il mondo nel giro di pochissimi minuti, e il motivo non è stato solo la sua indiscutibile bravura, ma quel “miracolo” che ha conquistato il mondo e che l’ha portata di nuovo in scena nonostante la rara malattia che l’accompagna da anni, la Sindrome della Persona Rigida. Un disturbo che le impedisce anche di cantare ed esibirsi per lungo tempo su un palco. Lolei stessa nel documentario IoCeline, disponibile su piattaforma Prime Video.