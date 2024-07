Skin purging | cos' è come prevenirlo e come curarlo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) La nostra pelle è in continua trasformazione: si adatta, muta e si rigenera. Uno dei fenomeni che può verificarsi durante un ciclo di cure particolari, depurative e detossinanti, è lo. Con questa espressione anglosassone si descrive un temporaneo peggioramento della pelle in seguito all'uso di certi cosmetici. Ciò accade, per esempio, quando si è cominciato un trattamento riequilibrante, tramite esfolianti meccanicilo scrub o il gommage o con prodotti contenenti acidi esfolianti, retinoidi. L’obiettivo iniziale era migliorare la grana della pelle e, inaspettatamente, invece, ci si trova con il viso infiammato e pieno didoni. Differenza da irritazioni e acne Per capire se si sta affrontando lo, una reazione irritativa o l'acne, è importante osservare diversi elementi.