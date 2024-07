Riflessioni sulla violenza di Georges Sorel | un classico più attuale che mai

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 29 luglio 2024) La riproposizione – per le edizioni Castelvecchi – delle(1908) diè un’opportunità importante per “ritrovare”, in tempi, quali sono gli attuali, di bassa tensione ideale, undel pensiero politico e sindacale, in grado di “andare oltre” i vecchi schematismi ideologici. Non a casofu amato e condiviso “trasversalmente” dalle effervescenti avanguardie del radicalismo sociale novecentista, con al centro le, vero e proprio manifesto del sindacalismo rivoluzionario, ma non solo. “Quel che sono lo devo a” – disse di lui Benito Mussolini, che inserì (nella voce Dottrina del fascismo della Enciclopedia Italiana) l’autore delletra le correnti “fondative” del fascismo, insieme a Lagardelle, Peguy, le Pagine libere di Olivetti, La Lupa di Orano, il Divenire sociale di Enrico Leone.