Promozione Appignanese tutto pronto per il 2024-2025 | ecco i nuovi acquisti

(Di lunedì 29 luglio 2024) Dalla C croata arriva l’attaccante El Hadi; tra i 15anche i cingolani Lorenzo Pasqui e Nicola Rapaccini (più Elia Fraticelli con mamma di Cingoli); per la porta arriva l’ex Tolentino Giacchetta, in attacco c’è anche Ribichini APPIGNANO, 29 luglio– L’del presidente Claudio Camilletti cambia volto e mette sotto contratto 15 giocatori per il campionato di. Faranno parte della squadra allenata da mister Cantatore con il nuovo ds Matteo Buldorini, infatti, i portieri Saverio Giacchetta, Elia Fraticelli e Matteo Piercamilli, i difensori Alessio Brandi e Biagio Micheli, i centrocampisti Nicola Rapaccini, Jonathan Fermani e Amin Ghannaoui, gli esterni Diego Giampaoletti, Lorenzo Pasqui, Leonardo Chiariotti e Alex Trulli, gli attaccanti Erwan El Hadi, Michele Barbatelli e Mattia Ribichini.