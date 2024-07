Parigi 2024 Djokovic batte Nadal nel super match del secondo turno

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 29 luglio 2024) (Adnkronos) – NovakRafaaldel torneo olimpico di tennis a. Il serbo 37enne oggi 29 luglio si impone per 6-1, 6-4 nelvalido per ildelle Olimpiadi., vincitore in carriera di 14 titoli al Roland Garros, non entra mai in partita sulla terra rossana. Il 60esimo confronto diretto coninizia come un calvario per il 38enne spagnolo, incapace di contrastare il serbo: la differenza di condizione tra i due è evidentissima. Il serbo comanda il gioco senza difficoltà,– condizionato anche da un problema alla coscia destra che è fasciata – riesce ad evitare il cappotto nel primo set. Nella seconda frazione, l’iberico si accende improvvisamente quando il k.o. sembra ad un passo., sotto 0-4, tira fuori il meglio del proprio repertorio: recupera i 2 break e sale fino al 4-4.