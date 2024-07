Osimhen a Napoli ancora un anno | la rivelazione de ‘La Repubblica’ in queste ore

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 29 luglio 2024) Cosa farà ilcon Victor? Inore è emerso una possibilità che sta facendo discutere i tifosi azzurri. E serestasse a? E’ la domanda che i tifosi azzurri si stfacendo da settimane, visto e considerato che la cessione del nigeriano sembralontana. La clausola rescissoria sul contratto è troppo alta, al momento non ci sono squadre che vogliono pagarla; non il Paris Saint Germain, che da giorni cerca uno sconto, non club della Saudi Pro League. Aurelio De Laurentiis, con ogni probabilità, dovrà cercare una soluzione alternativa per il futuro del suo giocatore più ‘costoso’.