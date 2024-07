Olimpiadi scandalo droni spia | il Canada fa ricorso contro la penalizzazione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2024) Le campionesse di Tokyo 2021 delhanno fattoladi sei punti nel torneo olimpico di calcio femminile a Parigi 2024, causa dellorelativo aisoia. La Corte arbitrale dello sport ha dichiarato in una nota che la decisione sarebbe stata annunciata mercoledì. Prima della partita di apertura della Nuova Zelanda (2-1), la scorsa settimana, è stato rivelato che la squadra canadese aveva fatto volare deisopra la sessione di allenamento degli avversari. L’allenatrice Bev Priestman, l’assistente Jasmine Mander e l’analista video Joseph Lombardi sono stati banditi dalla Fifa da tutte le attività calcistiche per un anno. I canadesi non hanno fattole squalifiche.