Olimpiadi 2024 gli italiani in gara oggi lunedì 29 luglio | Orari e finali | programma e dove vedere in tv

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Terzo giorno di gare alledi Parigi. Occhi puntati sugli sport d’acqua: ci saranno le gare di canottaggio, nuoto, la vela e il surf. Spazio anche al secondo turno del tennis maschile e femminile, in singolare e in doppio. Judo, gli sport equestri e scherma completano la giornata del tricolore, insieme a beach volley, tiro a volo e segno e badminton (in apertura di giornata). Ecco tutti gliin29: di seguito, ilcompleto, con evidenziate in rosso le