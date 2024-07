Nuoto David Popovici la spunta all’ultima bracciata e conquista il titolo olimpico nei 200 sl

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Al termine di una finale decisamente più equilibrata ed incerta del previsto,vince da favorito la finale dei 200 stile libero uomini ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e si aggiudica il primoa cinque cerchi della carriera. Un risultato storico per la Romania, che in passato non aveva maito una medaglia d’oro nelin campo maschile. Nella vasca della Defense Arena di Nanterre si è concretizzato dunque il primo exploitdi, che completa così il Grand Slam dopo essersi imposto anche agli Europei (2022-2024) e ai Mondiali (2022) in questa specialità. Il giovane fenomeno rumeno è rimasto abbastanza lontano dai suoi migliori tempi, patendo forse la troppa tensione ma riuscendo comunque ad avere la meglio in una entusiasmante volata a quattro per le medaglie.