Morte del pallavolista in ospedale Sono cinque i sanitari indagati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) di Antonia Casini, al momento, iiscritti nel registro degliper ladi Danilo Cremona. Un atto, anche a loro garanzia, per permettere ai tre infermieri e due medici del Pronto soccorso di essere rappresentati durante l’autopsia che si è tenuta nei giorni scorsi. Decesso (per aneurisma cerebrale) del32enne ina Pisa, dopo l’apertura dell’inchiesta e l’acquisizione delle cartelle cliniche, le indagini proseguono. Il campione, per tutti Corry, avrebbe giocato in serie D maschile nella prossima stagione sportiva 2024-2025. Il giovane sportivo aveva accusato un malore in campo, una settimana fa, durante uno dei tornei di Green Volley, che si erano disputati due weekend fa a San Giuliano Terme.