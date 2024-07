Meloni incontra Xi Jinping | le parole del premier sono molto chiare

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 29 luglio 2024) Prosegue il viaggio delin Cina. Il presidente del Consiglio hato Xie al termine tenuta una conferenza stampa. Ilprosegue la sua visita in Cina. Arrivata nelle scorse ore, il primo ministro italiano nella giornata odierna, lunedì 29 luglio, hato il presidente Xialla Diaoyutai State House, la residente dove solitamente il leader cinese riceve i colleghi stranieri.e Xi– cityrumors.it – foto AnsaUn vertice per fare un punto della situazione sui rapporti tra i due Paesi dopo la decisione da parte dell’Italia di non rinnovare l’adesione alla Nuova Via della Seta. Ma i due leader hanno parlato anche delle guerre in corso in Ucraina e nel Medio Oriente.