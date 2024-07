Liverpool bambini accoltellati in un centro estivo | c’è un morto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 luglio 2024) Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato per aver accoltellato e ferito almeno otto persone, tra cui diversi, in una zona residenziale di Southport, una città inglese situata a nord di. Purtroppo, un bambino risulta deceduto. Gli agenti della polizia di Merseyside sono intervenuti tempestivamente in una proprietà di Hart Street, intorno alle 12 locali (le 13 in Italia), supportati da ambulanze che hanno soccorso le persone ferite dal ragazzo, portandole in vari ospedali locali, compreso un ospedale pediatrico.Leggi anche: Pensione, anche le casalinghe possono riceverla: ecco come richiedere l’assegno e chi ne ha diritto. Tutti i dettagli Secondo le testimonianze iniziali raccolte dalla BBC, il giovane, armato di coltello, correva per la strada colpendo chiunque incontrasse.