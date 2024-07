LIVE – Sciabola femminile scherma Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ladellaalledi: prosegue il torneo die l’Italia deve mettersi alle spalle la delusione di quanto accaduto domenica. Fin qui lanon ha ancora portato medaglie all’Italia Team e oggi sicuramente non sarà facile. Le nostre comunque ci proveranno: Martina Criscio, Michela Battiston e Chiara Mormile. Seguite con noi lanel corso della giornata, dai primi turni della mattina fino alle finali della sera. COME VEDERE LAIN TV TUTTI I RISULTATI DI LUNEDÌ 29 LUGLIO ITALIANI IN GARA LUNEDÌ 29 LUGLIO IL REGOLAMENTO DELLAIL PROGRAMMA DELLAIL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO LADELLASportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.