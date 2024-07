La Virtus apre l’agenda | oggi il calendario A Banchi mancano ancora vice e assistente

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Questa mattina alle 11 la LegaBasket divulgherà ildel campionato di serie A. Gli impegni dellanella serie A italiana si alterneranno con le gare di Eurolega, sapendo che l’organizzazione ha una importanza cruciale quando gli allenamenti devono trovare spazio tra le pieghe dei viaggi nazionali e continentali. Questioni che spesso restano nel sottobosco e che emergono solo quando si palesa un disagio e magari i giocatori restano bloccati in una stazione o in un aeroporto. Nella sua estate tribolata tra cambi di proprietà che poi non si sono concretizzati e altri voci di smantellamento, alla fine la V nera non ha subito nessuna rivoluzione e la struttura della società è rimasta la stessa. Gli unici due tasselli chedevono essere sistemati riguardano lo staff tecnico, viste le partenze deldi LucaLassi Tuovi e dell’Andrea Seravalli.