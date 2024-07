La piattaforma per la raccolta firme digitali per i referendum conviene a tutti

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 29 luglio 2024) Da DPCM a DPCM, ora ci siamo. Sono passati quasi due anni dal primo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (quello guidato da Mario Draghi) e adesso, finalmente, i comitati promotori e i cittadini potranno utilizzare unainteramente online per permettere ai primi di promuovere iniziative referendarie e ai secondi di scegliere quali sostenere. Un enorme passo per lazzazione nel nostro Paese e per la democrazia digitale che, nonostante i ritardi, è diventata realtà nelle scorse ore. Infatti, dopo la prima messa online – senza mai diventare effettivamente attiva – è possibile ora accedere (basta lo SPID e la CIE) allaper ladelleonline per i