Incidente oggi a Crespellano Bologna | morto motociclista

(Di lunedì 29 luglio 2024), 29 luglio 2024 – Ancora una vita spezzata sulle strade bolognesi: a perdere la vita questa mattina è stato un giovane di trent’anni, residente in città. Lo scontro, violentissimo, è avvenuto pochi minuti prima di mezzogiorno su via Lunga, in località, nel comune di Valsama. La strada collegae Anzola e lo scontro tra la moto del trentenne con un camion di uno spedizioniere è avvenuto vicino al distributore. Come sia avvenuto esattamente l’non è ancora chiaro: gli agenti della polizia municipale stanno ora cercando di ricostruire la dinamica. Ma, purtroppo, nulla cambia rispetto al tragico esito dello scontro: il giovaneè rimasto esanime sull’asfalto rovente. Subito allertati, sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimarlo, ma ogni sforzo è risultato vano.