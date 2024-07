Il ritorno della band reggae Muiravale Freetown di Terracina fuori col disco The Mission

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 29 luglio 2024), 29 luglio 2024 –torna con una nuova formazione e un nuovodal titolo The. La, nata nel 2009 a, ha avuto nel tempo alcuni cambi di formazione arrivando ad avere oggi tre membri, fra cui Shak Manaly, il Dubmaster Likkle Fyah, fondatore, e King Mama percussionista senegalese. Dopo molti lavori tra cui il primoomonimo con Paolo Baldini uscito nel 2013 e le ultime tracce in collaborazione con Mad Professor, laha deciso di iniziare ad autoprodursi. The, disponibile in tutti gli store digitali, è undi dodici tracce che si è sviluppato intorno alla figura di Alfredo Fiorini morto ail 24 agosto del 1992 e che anni prima ha, in qualche modo, ispirato lastessa. Nel 1992 Alfredo Fiorini, medicoario terracinese, viene ucciso da una raffica di mitra ain Mozambico.