Il dibattito più surreale di Parigi 2024 | la piscina del nuoto è davvero più lenta del solito?

(Di lunedì 29 luglio 2024) “Laè piùrispetto alle altre e potrebbe essere un fattore”. L’ha buttata lì, sabato sera, dopo la medaglia di bronzo vinta con la staffetta 4x100 stile libero maschile, Thomas Ceccon. E Thomas Ceccon è un nerd del, se potesse parlerebbe die ancora, ha studiato i classici (del) e legge tutto (sul), e quindi il chiacchiericcio potrebbe diventare un tema. In effetti, dopo le prime due serate di finali a, non è caduto neanche un record del mondo. Non solo: quasi tutti i migliori tempi delle batterie sono stati più lenti rispetto ai migliori tempi ottenuti tre anni fa a Tokyo, dove però – bisogna specificarlo – le batterie si svolgevano di sera, con le finali al mattino per garantire la prima serata alla tv statunitense. Dellapiùperò se ne parla, se ne continua a parlare.