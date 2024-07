Farmaco contro l’obesità nel tè | 15mila bustine sequestrate a Trieste Rischi per la salute

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Una importante partita di tè con il trucco, contenente sibutramina, una sostanza che riduce la fame e combatte, è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza del comando provinciale die da funzionari della sezione antifrode dell’Ufficio delle Dogane. Le operazioni messe a segno sono due e hanno consentito di individuare e sequestrare oltre 15.000di tè monouso che contenevano ilanoressizzante che viene impiegato per il trattamento del sovrappeso. I carichi erano arrivati nel porto giuliano a bordo di un tir proveniente dalla Turchia. I finanzieri in passato avevano effettuato attività investigative nel corso delle quali avevano scoperto che all’interno di prodotti edibili erano state nascoste sostanze farmaceutiche in maniera subdola e potenzialmente dannosa.