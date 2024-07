EA FC 25 Rush In Azione Nel Video Deep Dive | Scopriamo La Nuova Modalità 5v5

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di lunedì 29 luglio 2024) La5v5sarà una delle nuoveche saranno disponibili al lancio del nuovo simulatore calcistico EA Sports FC 25. Questà novità sarà disponibile sia nella popolareUltimate Team che nelleCarriera e Club. Le partite disi svolgeranno in un campo ridotto rispetto a quello convenzionale visto il numero esiguo di giocatori che ogni squadra può schierare. Ovviamente anche alcune regole sono state modificate per rendere questapiùrtente. Ad esempio il fuorigioco avrà meccanismirsi da quelli del calcio reale. Sulla trequarti del campo è tracciata una linea tratteggiata che delimità la zona di campo dentro il quale non è possibile posizionarsi per ricevere il pallone.