Dalla Passeggiata alla Terrazza della Repubblica ecco le cinque spiagge più belle di Viareggio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024), affacciata sul Mar Tirreno, è una delle mete turistiche più apprezzate fin dall'Ottocento. La città, spesso soprannominata "Perla del Tirreno", offre acque limpide,confortevoli e una vivace vita notturna. La spiaggiaè famosa per i suoi numerosi stabilimenti balneari, situati lungo il viale pedonale cittadino. Questi stabilimenti sono perfettamente attrezzati, offrendo servizi come ombrelloni, sdraio, lettini e attrezzature sportive. I fondali sono graduali e sabbiosi, ideali per famiglie con bambini piccoli. Nonostante le dimensioni contenute, è una dellepiù frequentate dai turisti, grazie anchevicinanza di ristoranti, piscine e aree giochi per bambini. Laè anche un luogo perfetto per chi ama fare shopping: numerose botteghe e negozi si affacciano sul viale, offrendo una vasta gamma di prodotti.