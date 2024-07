Croce Rossa in lutto per Romana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il comitato dellaForlimpopoli-Bertinoro piange la sua amatissima volontariaRiva (foto), forlimpopolese, venuta a mancare nella mattina di sabato all’età di 82 anni. Era ricoverata a Villa Serena a seguito della rottura del bacino. "Volontaria attiva da più di 35 anni – ricorda la presidente Debora Luongo –, disponibile e presente sul territorio, ha dedicato parte della sua vita alla Cri, a sostegno della comunità, con attenzione e impegno, sempre col sorriso per tutti". Il marito Luigi Spada era venuto a mancare a gennaio:lascia il figlio Claudio e la nuora Chiara. "Era una donna dalle mille risorse, sempre pronta a mettersi alla guida dell’ambulanza per una gara ciclistica, sport che lei adorava, o per un trasporto sanitario o una manifestazione. È stata un esempio per molti volontari. Le volevamo bene perché non si tirava mai indietro".