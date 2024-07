Cocainorso | annunciato il sequel del folle film cosa racconterà stavolta?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 29 luglio 2024) Una delle pellicole più folli degli ultimi anni tornerà ovviamente con un nuovo seguito, di cui sono stati svelati i primi dettagli Secondo lo scooper Daniel Richtman, sarebbe già in lavorazione undi, lacommedia dark thriller che ha conquistato tutti l'anno scorso, con Elizabeth Banks pronta a tornare come produttrice e forse anche nuovamente alla regia. L'anno scorso, la Banks aveva già confermato di essere più che aperta all'idea di un: "Ci siamo divertiti molto e se avessi l'opportunità di sorprendere il pubblico e deliziare di nuovo me stessa, la coglierei al volo". Realizzato con un budget di soli 30 milioni di dollari, ilha incassato 88 milioni di dollari in tutto il mondo. Il fatto