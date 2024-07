Bruges | incantesimo medievale sospeso nel tempo

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nel cuore delle Fiandre, come un dipintomiracolosamente conservato, sorge. Questa città belga, il cui nome significa “ponti” in antico olandese, è un intricato labirinto di canali, strade acciottolate e architetture gotiche che sembrano sfidare il passare dei secoli. Con il suo centro storico dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2000,offre ai visitatori un’esperienza unica: quella di camminare attraverso un autentico paesaggio urbano del XV secolo, quasi intatto e perfettamente funzionante. La Venezia del nord Non è un caso chevenga spesso chiamata “la Venezia del Nord“. I suoi canali, che unerano arterie commerciali vitali, oggi offrono una prospettiva unica sulla città. Una gita in barca lungo questi corsi d’acqua rivela facciate di edifici medievali che si riflettono sull’acqua, ponti in pietra arcuati e giardini nascosti.