Bellucci-McDonald in tv oggi | orario canale e diretta streaming Atp Washington 2024

(Di lunedì 29 luglio 2024) Mattiascenderà in campo contro Mackenzieall’Atp 500 di, in occasione del suo match di primo turno. Prosegue la crescita del tennista azzurro, che continua a togliersi soddisfazioni nell’ultimo periodo. Dopo le ottime prestazioni al Roland Garros e a Wimbledon, il classe ’01 la scorsa settimana ad Atlanta è riuscito a spingersi fino ai quarti di finale di un torneo ATP per la prima volta in carriera e solamente pochi giorni dopo si ritrova a fare il suo esordio nel suo primo ATP 500 dopo aver superato le qualificazioni. Un match, quello odierno, in cui c’è da considerare il fattore stanchezza:arriva da un tour de force non indifferente, avendo giocato venerdì in tarda serata americana il suo quarto ad Atlanta contro Rinderknech per poi trasferirsi adove ha giocato altri due incontri nel fine settimana.