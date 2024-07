Anni di minacce e botte ai genitori per avere soldi per la droga | 27enne in carcere

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 29 luglio 2024) Urgnano. I Carabinieri della Stazione di Urgnano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare inemessa dal Tribunale di Bergamo nei confronti di un italiano, tossicodipendente. Durante la notte del 18 di luglio i Carabinieri sono intervenuti per una lite in famiglia. Giunti sul posto, il padre delha riferito ai militari che il figlio convivente, nel rincasare, gli aveva chiesto 30 euro, somma che solitamente il padre era costretto ad elargirgli. Quella sera però, il padre, stanco di continuare a cedere a quelle continue richieste di denaro, utilizzato per l’acquisto della, non lo aveva assecondato. Così il figlio ha iniziato a scaraventare sedie per casa e a rovesciare tutto quello che si trovava davanti, mettendo letteralmente a soqquadro l’abitazione.