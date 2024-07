Alta velocità Roma-Napoli | circolazione rallentata per un guasto tecnico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Laferroviaria è al momento fortementesulla linea, in direzione sud, per unfra Labico e Anagni. Lo rende noto Rfi, i cui tecnici sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell’infrastruttura. I treni AV sono deviati sulle linee convenzionali via Formia e via Cassino con un allungamento dei tempi di viaggio fino a 70 minuti. Su X ha protestato anche il dem Pier Luigi Bersani che ha messo sotto accusa il ministro dei Trasporti della Lega Matteo Salvini: “Nella sua totale inconsapevolezza”, ha scritto, “in Italia si stanno svolgendo le Olimpiadi del Viaggiatore. Lo aspettiamo per le premiazioni”. Nella totale inconsapevolezza del ministro dei Trasporti, in Italia si stanno svolgendo le Olimpiadi del Viaggiatore. Lo aspettiamo per le premiazioni. pic.twitter.