Allarme caldo estremo | Diventerà insopportabile nelle seguenti regioni!

(Di lunedì 29 luglio 2024): "! Se siete stati svegli a girarvi nel letto per l'afa di queste notti, non siete soli! Scopriamo cosa sta accadendo con queste temperature africane! Il nostro bel paese sta vivendo un periodo di grande, con un'ondata di calore che si sta facendo sentire con tutta la sua forza. Le brezze marine ci danno una mano, ma non bastano a contrastare ilche non sembra voler dare tregua, specialmente di notte. Quando il termometro non scende sotto i 23°C anche di notte, la questione si fa seria: parliamo delle famigerate "notti tropicali", un fenomeno fastidioso che negli ultimi tempi sta diventando abitudine per molti. Però andiamo per gradi e cerchiamo di capire meglio ciò che ci aspetta nei prossimi giorni.