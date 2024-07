Vuelle Magnifico guarda l’annata con fiducia | Siamo competitivi Pino è stato un grande

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024), che aria tira in sede dopo il mercato e prima della campagna abbonamenti? "Le sensazioni, dopo le prime settimane difficilissime, ora sono buone.e il suo staff hanno lavorato come pazzi partendo da un solo giocatore in organico, per di più un ragazzo di vent’anni, riuscendo a comporre una squadra che si presenterà per competere con l’obiettivo di provare a risalire. All’inizio le trattative erano complicate, alcuni giocatori non riuscivano a liberarsi, altri avanzano richieste economiche esagerate, la tensione era notevole, specie per Sacripanti che ricopre il doppio ruolo, ma alla fine le sue competenze e quelle del suo staff hanno prodotto un ottimo risultato". Che cosa apprezzi di questa? "Che ha talento offensivo notevole nei due americani, per me sorprenderanno.