Tragedia al mare in provincia di Latina | malore fatale per un 67enne

(Di domenica 28 luglio 2024) Unaha colpito la spiaggia di Sant’Agostino a Gaeta nella mattinata di ieri. Un uomo di 67 anni, originario di Caserta e in villeggiatura presso un campeggio sul litorale pontino, è morto dopo aver accusato unmentre faceva il bagno. L’Incidente inL’uomo si era appena immerso in acqua quando ha iniziato a sentirsi male. Un bagnino, presente sulla spiaggia, ha notato l’uomo in difficoltà tra le onde e si è prontamente tuffato per portarlo fuori dall’acqua. Nonostante i tempestivi tentativi di soccorso, ogni sforzo per salvare ilè risultato vano. Intervento dei Soccorsi Gli operatori del 118 sono intervenuti sul posto, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. L’uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione.