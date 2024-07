Tiro con l’arco la Corea del Sud trionfa allo shoot-off e resta imbattuta alle Olimpiadi nella prova a squadre femminile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Al termine di una finale da brividi che a conti fatti si è decisa per una questione di millimetri, ladel Sud difende la sua imbattibilitàolimpica dicone si impone anche ai Giochi di Parigi 2024. Decimo titolo a cinque cerchi consecutivo nel format per lene, che questa volta hanno rischiato davvero grosso nonostante la netta superiorità messa in mostra nel ranking round di tre giorni fa. Il terzetto composto da Jeon Hunyoung, Lim Sihyeon e Nam Suhyeon ha eliminato quest’oggi nell’ordine Taiwan (6-2) e Paesi Bassi (26-23-off, dopo essersi ritrovato sotto 4-2 ad una volée dalla fine) prima dell’attesissima sfida stellare per la medaglia d’oro contro la Cina (che aveva vinto due delle tre tappe stagionali di World Cup, battendo in entrambi i casi ladel Sud).