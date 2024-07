Tiro a segno Pistola 10 metri Maldini-Monna brividi da finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Federico Niloe Paolosi sono qualificati per laodierna dellaindividuale maschile 10ad aria compressa. Ieri, al poligono di Chateauroux, i due azzurri hanno ottenuto il secondo e il quinto punteggio di qualificazione, guadagnando la primaolimpica in carriera. L’emiliano ha chiuso a quota 581, mentre il pugliese ha invece terminato a 579, qualificandosi a braccetto per laodierna. Con loro ci saranno il serbo Mikec (584/600), i tedeschi Reitz (580) e Walter (577), il coreano Lee Wonho (580), il cinese Xie Yu (579), e la sorpresa rappresentata dall’atleta della Mongolia Davaakhuu (578). Il grande escluso è l’indiano Sarabjot Singh, che chiude al nono posto, come il primo dei tiratori non qualificati. Laè in programma a partire dalle 9.30.