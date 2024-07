Tiro a segno Maldini e Monna insieme sul podio nella pistola 10 metri! Oro olimpico per Xie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Grande Italia nelalle Olimpiadi di Parigi 2024: doppia medaglia azzurrafinale dellaad aria compressa da 10maschile, ma il rammarico è per aver mancato l’oro. Argento per Federico Niloe bronzo per Paolo, ma il campioneè il cinese Xie Yu. Sin da subito i tre tiratori poi saliti sulhanno preso un buon margine sul resto del gruppo, ed a lungo Paoloè rimasto in testa. Nelle fasi calde della competizione, però, è venuto fuori il cinese, che ha saputo scavalcare i due azzurri e conquistare il successo. Nei primi 5 colpi Paolosi porta subito in testa totalizzando 51.6. Alle sue spalle il cinese Xie Yu con 50.2, a -1.4, tallonato dall’altro azzurro in finale, Federico Nilo, terzo con 50.1. Dopo 10 colpi è addirittura doppietta azzurra in testa alla graduatoria, conprimo con 101.