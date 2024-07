Ryan Reynolds è l’autore dei leak su Deadpool del 2014

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 luglio 2024)ha finalmente ammesso di aver preso parte alla fuga di notizie sui filmati di prova dinel lontano, quando il film era ancora in fase di produzione tra il montaggio e l’uscita nelle sale. La clip ha riscosso un successo immediato tra i fan della Marvel, il cui entusiasmo diede finalmente il via libera al film.aveva già lasciato intendere di aver contribuito alla pubblicazione della clip online. Ma la conferma definitiva è arrivata durante un’intervista con il rilevatore di bugie di Vanity Fair, quando il co-protagonista Hugh Jackman gliel’ha chiesto direttamente. “È un’ottima domanda“, ha detto. “È un’ottima domanda. Passo.” Jackman ricorda poi ache è collegato ad un poligrafo. “Voglio solo ricordarti che questo non segue la lettera della fottuta legge“, ha risposto