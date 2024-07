Progesso già al lavoro Marchini | Team con le idee chiare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Ha iniziato a lavorare duramente per alimentare l’obiettivo salvezza tranquilla il Progresso di Castel Maggiore. Ieri mattina, i rossoblù hanno dato il via al ritiro pre-campionato agli ordini del nuovo tecnico Davide(nella foto) che, dopo due strepitose stagioni vissute al Granamica, ha deciso di far ritorno in una piazza che aveva già guidato in passato per due annate (2017-2018 e 2018-2019) culminate con l’approdo in Serie D. "Cosa mi ha portato ad accettare questa sfida – tiene subito a precisare l’ex giocatore del Bologna –? Sicuramente l’arrivo del nuovo ds Andrea Bandiera, con cui ho lavorato negli ultimi tre anni, è stato decisivo: ho avuto diverse richieste importanti, ma, oltre ad essere stato il primo con cui ho voluto parlare, abbiamo trovato l’accordo praticamente subito. Anche con il dg Matta c’è grande stima".