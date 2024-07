Parigi 2024 tutti gli occhi per Simone Biles | anche Tom Cruise col fiato sospeso

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 28 luglio 2024) (Adnkronos) – La stella della ginnastica americanasembra aver subito un infortunio alla gamba alle qualificazioni di ginnastica alle Olimpiadi di. La campionessa è partita con prestazioni convincenti alla trave e al corpo libero. Ma poi è stata vista zoppicare mentre si preparava per il successivo esercizio.non è apparsa preoccupata ma il pubblico ha seguito con appensione i suoi movimenti, alla luce del leggero problema fisico. Le condizioni della star hanno calamitato l’attenzione che dei vip in tribuna. Tra il pubblico Tom, la regista del film Barbie Greta Gerwig, la cantante Ariana Grande e la boss della rivista Vogue Anna Wintour. Da segnalarela presenza del calciatore Antoine Griezmann, grande fan dei Giochi Olimpici, in prima fila sabato sera allo Stade de France per la prima medaglia d’oro del team francese nel rugby a sette.