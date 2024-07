Parigi 2024 nuoto Peaty in lacrime | Non piango per il secondo posto nel mio cuore ho vinto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Adamha commentato a caldo ai microfoni della BBC la medaglia d’argento conquistata nei 100 rana dialle Olimpiadi di: “Ho dato tutto me stesso. Non conta il risultato finale, ma il percorso. Non importa cosa c’è scritto sul tabellone dei tempi: nel mio, ho già“. L’atleta britannico non è poi riuscito a trattenere le– essendo reduce da un periodo particolarmente intenso, in cui ha dovuto fare i conti con problemi fisici, mentali e anche una separazione dalla sua compagna -: “Non sto piangendo perché sono arrivato, ma per tutto quello che ci è voluto per arrivare fin qui. È incredibilmente difficile vincere una volta e poi di nuovo e ancora di nuovo. Ho provato a trovare nuovi modi per farlo“. Infine,ha concluso: “Sono così felice di poter gareggiare contro i migliori al mondo.