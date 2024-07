Parigi 2024 Martinenghi firma la leggenda nei 100 rana | l’Azzurro è campione olimpico

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 28 luglio 2024), 28 luglio– Nel silenzio della Defense Arena lo scorrere dell’acqua, prima di scattare dai blocchi dei 100, che sta a dire che quello è il suo mondo. E il mondo del nuovo dio della specialità olimpica è tutto azzurro. Nicolòva veloce in acqua, vola e lotta testa a testa con Adam Peaty (poi secondo) e si prende la storia e quell’oro straordinario che per sempre resterà negli annali. Perarriva il primo posto a cinque cerchi, dopo il bronzo storico di Tokyo 2020. E’ ancora storia perper la Nazionale di Nuoto. E’ storia per l’Italia Team. Che fa sei medaglie in giornata. E il primo oro delle Olimpiadi diporta il sorriso incredulo di, alla fine di una finale eccezionale. La medaglia d’oro arriva dopo 24 anni, da Sydney 2000. Firmò la storia Domenico Fioravanti.