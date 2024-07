Nuoto Ragaini e Megli strappano la semifinale olimpica nei 200 sl

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Due su due per l’Italia nei 200 stile libero delle Olimpiadi di Parigi. Alessandroe Filippoin extremis la qualificazione alle semifinali con il quindicesimo ed il sedicesimo tempo. Due gare all’opposto per i due azzurri, impegnati entrambi nella terza batteria, con il marchigiano che decide di affrontare i primi 100 metri con il freno a mano tirato mentre il toscano tenta di rimanere subito in scia a Danas Rapsys, Lukas Maertens e Duncan Scott. Il risultato è simile, conquarto in 1’47”31 esubito dietro con otto centesimi in più. Ma bisogna aspettare per gioire della qualificazione.