Muratori e operai specializzati | mosche bianche

(Di domenica 28 luglio 2024) PERUGIA - Come detto, a luglio in Umbria sono 3mila 168 (il 55,1%del totale) le assunzioni che le aziende hanno difficoltà ad effettuare per difficoltà di reperimento del personale. Di queste 3mila 168, in ben 2mila 254 casi non si trovano proprio candidati. In pratica, le assunzioni programmate che non vengono realizzate a causa dell’assenza di candidati nella nostra regione sono il 39,2% del totale, più del 32,3% fatto segnare dalla media nazionale.