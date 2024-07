Maurizio Stecca | L’oro di Los Angeles fu una liberazione Oggi tifo Aziz Abbes perché sul ring non si usa la forza ma l’intelligenza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) L’ingresso della casa in provincia di Treviso, dovevive da alcuni anni, è pieno di trofei e ricordi. Nonostante siano esposte anche due cinture di campione del mondo Wbo, oltre a quelle del titolo italiano ed europeo, ciò che al campione rimane più caro è la medaglia d’oro vinta quarant’anni fa ai Giochi Olimpici di Los. Con addosso la collana che ha come pendolo i cinque cerchi, l’ex pugileracconta quell’estate americana e la sua carriera. “La gentesi ricorda più dell’Olimpiade che del mondiale vinto cinque anni dopo. L’Olimpiade era il mio sogno da bambino, il mondiale è stato un lavoro”. Cosa le è rimasto di quell’11 agosto 1984 losangelino, quando in Italia era oramai il 12? Il giorno della finale olimpica me lo ricordo, mi sembra siano passate solo poche ore da allora.