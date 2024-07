LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | l’Italia sogna in grande con fiorettiste e spadisti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della seconda giornata dellaai Giochi della XXXIII Olimpiade. Al Grand Palais è il giorno dei tornei di fioretto femminile e spada maschile. Dopo il bronzo ottenuto da Luigi Samele nella sciabolaschiera carte pesanti per ampliare il proprio bottino di medaglie. Il fioretto femminile è forse l’arma più attesa di questi Giochi Olimpici per. Gli azzurri verranno rappresentati da Arianna Errigo, portabandiera nella cerimonia d’apertura e fresca campionessa d’Europa, Alice Volpi e Martina Favaretto. Le tre italiane partono con grandi ambizioni di medaglia sfruttando un sorteggio che ha impedito eventuali derby fino alle semifinali. Ambizioni diverse per la spada maschile in cuiparte con il ruolo di outsider.