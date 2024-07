Jamboree tra musica e colori Sul palco ecco i Big Five

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Ritmo,per la prima domenica di Summer, ieri si è aperta la XIV edizione del Festival internazionale die Cultura dell’America anni ’50: stasera l’appuntamento è con i Big, uno spettacolo imperdibile per tutti gli appassionati del ballo. Al via anche il primo spettacolare dance show, con incredibili ballerini da tutto il mondo pronti a esibirsi in passi mozzafiato sul main stage: oggi è il turno di Gosia & Minn, Lizette & Patrik, Sandra & Markus, Alexsia & Dimitri Wilma & Viktor, Carolina & Francesco, Chiara & Enrico e Ksenia. Sull’Hera Stage alla Rocca, invece, aprono la serata i Rhine Valley Ramblers, dopo di loro ci saranno gli italianissimi Lovesick celebrati anche all’estero grazie al loro Country travolgente.