Giuseppe Cruciani da ‘La Zanzara’ a Civitanova in grande stile

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di domenica 28 luglio 2024), direttamente da ‘La, è pronto a tornare aMarche (Macerata). Nella serata di martedì 13 agosto, a partire dalle ore 21, l’interessante kermesse culturale ‘Filosofarte‘, promossa dal consigliere comunale (Comune di) Gianluca Crocetti, avrà un altro special guest di assoluto spessore. Il tutto a poche settimane di distanza dagli eventi sold out con Nicola Porro e Gianluigi Paragone, di cui avevamo ampiamente parlato nel nostro blog. Ebbene sì,sarà nuovamente aMarche. Nello specifico sarà al Madeira Brazilian Beach and Food, bellissimo stabilimento posto nel lungomare civitanovese. I fan non vedono l’ora di rivedere nelle Marche l’eclettico speaker radiofonico. A gennaio aveva fatto registrare il tutto esaurito al Teatro Cecchetti di, con la presentazione del libro ‘Coppie’.