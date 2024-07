Farmacia comunale la giunta va avanti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Spetterà al sindaco Alessandro Spanò, per il criterio della rotazione, presiedere l’Unione Comuni Val d’Enza per il prossimo biennio. La formalizzazione si terrà mercoledì in occasione della prima riunione del Consiglio, che si svolgerà proprio a Campegine. . Lunedì, invece, si riunirà il consiglio. All’ordine del giorno la nuova. "L’iter è avviato da dieci mesi – spiega Spanò –. Abbiamo modificato la pianta organica, ottenuto l’assenso di Ausl e Ordine dei Farmacisti. In consiglio andremo a chiedere l’autorizzazione all’acquisto della sede. Abbiamo individuato tre immobili. La scelta principale ricade su un edificio all’asta, ideale per metratura e collocazione geografica. Qualora non riuscissimo ad aggiudicarcelo, abbiamo due alternative con relativi piani di sviluppo".