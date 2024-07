Eccellenza Panthers Fano ’77 | porre fine a questo scempio

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 28 luglio 2024) I tifosi non vogliono più saperne dell’Alma Juventus1906: “Non si può accettare uno Stadio ad oltre 70 km dal proprio Comune, a porte chiuse e contro il parere delle tifoserie coinvolte” VALLESINA, 28 luglio 2024 – Il gruppo storico dei’77 prendono posizione contro la società Alma Juventus1906 e chiedono a chi di dovere di“a”. Striscione dallla pagina facebook dei77 IL COMUNICATO CHE INTEGRALMENTE RIPORTIAMO Assurdo pensare che di fronte ad una città intera che per quella maglia da 118 anni ha dato anima e cuore, ma dalla disperazione sportiva ora ne richiede la radiazione ed una pronta sana ripartenza, ci sia qualcuno che non si prende la responsabilità dipassando la patata bollente di scrivania in scrivania.