Ciclismo | prima vittoria stagionale per Rolando

(Di domenica 28 luglio 2024) La Stella di Vinci (Firenze), 28 luglio 2024 - Joannha colto il suo primo successoimponendosi ai piedi del Montalbano nel 28° Gran Premio Neri Sottoli.It-Memorial Claudio Cecconi riservato agli juniores che si è rivelata una gara impegnativa sia per il gran caldo che per la salita di Giugnano e la media fatta registrare. Madi raccontare il combattuto finale occorre dare risalto alla lunga fuga dei due atleti ucraini Amosov e Pylypchuk della CPS Professional che sono andata in fuga dopo 8 km e sono stati ripresi a 30 km dal traguardo sulla salita di Giugnano dopo aver guadagnato fino a un vantaggio massimo di 3 minuti.