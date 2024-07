Cantucci e vinsanto nella collezione numismatica della Repubblica Italiana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024) Firenze, 28 luglio 2024 - La Regione Toscana protagonistaserie "Cultura enogastronomica- Toscana". La moneta, emessa dal ministero dell`Economia e delle Finanze e coniata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, celebra la ricca tradizione enogastronomicaToscana, in particolare due dei suoi prodotti tipici: ile i. Inoltre, le maestose architettureCupola del Brunelleschi, del campanile di Giotto eTorre di Arnolfo di Palazzo Vecchio si fondono armoniosamente con il suggestivo paesaggio delle colline senesi. Creata dall'artista incisore Marta Bonifacio e prodotta presso le OfficineZecca dello Stato, la moneta in cupronichel ha un valore nominale di 5 euro è in versione fior di conio con una tiratura di 7.000 pezzi.