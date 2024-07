Bonelli Verdi | Il mio docufilm sui danni del cambiamento climatico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Angelo, parlamentare leader dei, sta conducendo un’inchiesta intitolata ‘Watergate’: diventerà unche a settembre sarà proiettato alla Camera, mentre le singole puntate verranno trasmesse dal sito internet Fanpage. Una di queste è stata girata ieri in Romagna.è partito dalla disastrata Modigliana, passando per le terre allagate per salvare la città di Ravenna e finendo nei quartieri alluvionati di Forlì, incontrando cittadini e imprese. Ad accoglierea Modigliana è stato il sindaco, Jader Dardi, che ha illustrato all’onorevole la situazione che si è venuta a creare in paese. "Abbiamo visto i campi spazzati via – ha detto–, agricoltori in ginocchio con terreni non ancora sanati, ponti crollati. Questi sono gli effetti combinati tra eventi meteo estremi e crisi climatica, che hanno prodottodrammatici in Romagna".